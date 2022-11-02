«Рёнхап»: КНДР запустила около 100 снарядов в буферную зону Японского моря

Северная Корея запустила около 100 снарядов в буферную зону Японского моря.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявления южнокорейских военных.

Ранее стало известно, что КНДР в среду, 2 ноября, осуществила запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря.

В ответ на это Южная Корея произвела запуски ракет «воздух — земля».

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Токио выражает решительный протест властям Северной Кореи в связи с запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря.