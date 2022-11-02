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В МИД России сочли нерациональным введение зеркальных ограничений на въезд жителям Запада

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Замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что Россия не считает рациональным введение зеркальных ограничений в ответ на запреты въезда российским гражданам со стороны ряда западных стран.

Об этом Иванов рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что в игре на «разрушение международных отношений» не может быть победителя.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских», — заключил Иванов.

Ранее глава чешского МИД Ян Липавский объявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.

Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

До этого вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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