В МИД России сочли нерациональным введение зеркальных ограничений на въезд жителям Запада
Об этом Иванов рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что в игре на «разрушение международных отношений» не может быть победителя.
«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских», — заключил Иванов.
Ранее глава чешского МИД Ян Липавский объявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.
Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.
До этого вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.