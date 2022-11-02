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Премьер Сербии сообщила, что БПЛА следили за позициями сербских военных вблизи Косова

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что беспилотники (БПЛА) неизвестного происхождения наблюдали за позициями и военными частями сербской армии около административной линии с Косовом и Метохией.

Брнабич заявила о приказе президента Сербии Александра Вучича усилить безопасность в воздухе.

Она подчеркнула, что данный приказ будет действовать постоянно.

«Если такие вещи будут повторяться, мы собьём каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что сербские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне ситуации в непризнанном Косове и Метохии.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии является напряжённой. Он рассказал, что представители Косова начали применять решение о запрете сербских госномеров на автомобилях.

Вучевич добавил, что в Сербии «не планируют воевать» и хотят диалога, но армия готова выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего страны.

С 1 августа в Косове перестали действовать сербские документы.

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