Посол: Таиланд надеется, что платёжная система МИР вскоре заработает в стране

Таиланд надеется, что вскоре платёжная система МИР заработает в стране, сообщил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

«Мы надеемся, что вскоре платёжная система МИР или альтернативные варианты заработают и это послужит увеличению турпотока, объёмов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», — сказал он.

Ранее турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.