Посол: Таиланд надеется, что платёжная система МИР вскоре заработает в стране
«Мы надеемся, что вскоре платёжная система МИР или альтернативные варианты заработают и это послужит увеличению турпотока, объёмов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», — сказал он.
Ранее турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.
В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.