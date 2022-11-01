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Представитель Госдепа Прайс не ожидает контактов России и США на саммите G20

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Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что контактов между США и Россией на предстоящем саммите G20 в Индонезии не ожидается.
Представитель Госдепа Прайс не ожидает контактов России и США на саммите G20
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Во время брифинга журналистка задала Прайсу вопрос о возможных контактах России и США по поводу работы американского посольства в Москве.

«Я не ожидаю, что будут двусторонние обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что поедет на саммит G20.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

Как писала американская газета Politico со ссылкой на источники, американские чиновники принимают меры, чтобы не допустить встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Индонезии.

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