Politico: Белый дом пытается не допустить встречи Путина и Байдена на саммите G20
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В материале говорится, что официальные лица Белого дома принимают меры, чтобы американский лидер не столкнулся с Путиным в коридоре и не пересёкся с ним во время съёмки общей фотографии лидеров на саммите «Большой двадцатки».
За весь период своего президентства Байден встречался с российским лидером один раз на саммите в Женеве в 2021 году, уточняет Politico.
14 октября президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.