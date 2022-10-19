Politico: Белый дом пытается не допустить встречи Путина и Байдена на саммите G20

Американские чиновники принимают меры, чтобы не допустить встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале говорится, что официальные лица Белого дома принимают меры, чтобы американский лидер не столкнулся с Путиным в коридоре и не пересёкся с ним во время съёмки общей фотографии лидеров на саммите «Большой двадцатки».

За весь период своего президентства Байден встречался с российским лидером один раз на саммите в Женеве в 2021 году, уточняет Politico.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.