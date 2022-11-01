Bloomberg: Финляндия и Швеция не отказались от возможного размещения ядерного оружия НАТО

Руководство Швеции и Финляндии не планируют исключать вариант размещения баз НАТО и ядерного оружия на своей территории после окончательного вступления в альянс, пишет Bloomberg.

Так, финский премьер Санна Марин во время пресс-конференции отметила, что страна не желает «закрывать какие-либо пути» и ставить предварительные условия вступления в НАТО.

Вместе с этим агентство отмечает, что пока не было никаких предложений по поводу размещения ядерных боеголовок или постоянных войск НАТО в двух скандинавских странах.

При этом многолетние просьбы стран Балтии о создании баз альянса «остались без внимания», а ядерное оружие США находится лишь в малой группе стран НАТО.

По мнению главы ВС Швеции Микаэля Байдена, Швеции на начальном этапе желательно «воздерживаться от каких-либо оговорок» относительно сотрудничества в области ядерного оружия.

Он отметил, что создание «красных линий» ещё до вступления в НАТО лишь создаст «препятствия и трения».

Ранее финский премьер-министр заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

Газета Iltalehti со ссылкой на источники писала, что проект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия в этой стране.