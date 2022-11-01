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Лавров: никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России.
Лавров: никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России
  • РИА Новости

«Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он рассказал, что Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

Президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Он также отметил, что новым центрам мироустройства и Западу всё равно придётся начать диалог.

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