Власти Японии выразили намерение сохранить участие в проекте «Сахалин-1»
По его словам, 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект «Сахалин-1» важен для энергобезопасности страны.
«По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — приводит РИА Новости слова Нисимуры на пресс-конференции.
Он добавил, что обратился с соответствующей просьбой к компании SODECO, которая имеет долю в проекте.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств.
Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».