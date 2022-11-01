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Власти Японии выразили намерение сохранить участие в проекте «Сахалин-1»

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1».

По его словам, 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект «Сахалин-1» важен для энергобезопасности страны.

«По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — приводит РИА Новости слова Нисимуры на пресс-конференции.

Он добавил, что обратился с соответствующей просьбой к компании SODECO, которая имеет долю в проекте.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств.

Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».

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