«Сахалин-1» будет переведён в юрисдикцию России по аналогии с «Сахалином-2»

Российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств. Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».

В России будет создано российское ООО, которое станет новым оператором проекта, компании перейдут все предусмотренные соглашением о разделе продукции права и обязанности консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited.

Имущество, созданное или приобретённое в рамках соглашения, переходит в собственность Российской Федерации.

30 июня Путин подписал указ, согласно которому оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».