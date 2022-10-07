«Сахалин-1» будет переведён в юрисдикцию России по аналогии с «Сахалином-2»
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В России будет создано российское ООО, которое станет новым оператором проекта, компании перейдут все предусмотренные соглашением о разделе продукции права и обязанности консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited.
Имущество, созданное или приобретённое в рамках соглашения, переходит в собственность Российской Федерации.
30 июня Путин подписал указ, согласно которому оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.
Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».