Премьер Японии назвал важными проекты «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» для энергобезопасности

Власти Японии считают важными проекты «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» для энергобезопасности страны, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Проекты «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» являются важными для энергобезопасности Японии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим, комментируя эффективность антироссийских стран, политик отметил, что Токио принимает во внимание последствия рестрикций для японских граждан и предприятий.

«Работающие в России иностранные компании уходят из страны и приостанавливают работу, нарушены цепочки поставок, резко сокращается производство в таких зависимых от импорта отраслях, как автомобилестроение», — заявил Кисида.

Он добавил, что власти Японии продолжат искать методы повышения эффективности рестрикций.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств.

Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».