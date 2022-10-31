Небензя: западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт... но и безвозмездные поставки», — цитирует его РИА Новости.

Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 млн т продовольствия и 25 млн т удобрений до конца года, гуманитарные — в 500 тыс. т зерновых и 286 тыс. т удобрений нуждающимся странам.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых.