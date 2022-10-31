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Небензя: западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров.
Небензя: западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров
  • AP
  • © Craig Ruttle

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт... но и безвозмездные поставки», — цитирует его РИА Новости.

Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 млн т продовольствия и 25 млн т удобрений до конца года, гуманитарные — в 500 тыс. т зерновых и 286 тыс. т удобрений нуждающимся странам.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых.

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