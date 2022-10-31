Небензя: западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров
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Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.
«Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт... но и безвозмездные поставки», — цитирует его РИА Новости.
Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 млн т продовольствия и 25 млн т удобрений до конца года, гуманитарные — в 500 тыс. т зерновых и 286 тыс. т удобрений нуждающимся странам.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых.