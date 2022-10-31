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В ООН заявили о росте цен на пшеницу из-за неопределённости с зерновой сделкой

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Неопределённость с функционированием зерновой сделки уже привела к росту цен на пшеницу на 6%. Об этом сообщила генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
В ООН заявили о росте цен на пшеницу из-за неопределённости с зерновой сделкой
  • AP
  • © Michael Shtekel

«Неопределённость с продлением «Черноморской инициативы» ведёт к тому, что цены снова растут. Только сегодня фьючерсы на пшеницу выросли на 6%», — приводит ТАСС её слова на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке.

Ранее представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла сообщила, что инцидентов в гуманитарном коридоре в Чёрном море не зафиксировано.

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