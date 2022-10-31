Пашинян заявил, что Армения согласна с подходами России к ситуации вокруг Карабаха

Армения согласна с подходами России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«По Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что карабахский конфликт когда-то надо завершать.

Российский лидер также выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования ситуации.