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Пашинян заявил, что Армения согласна с подходами России к ситуации вокруг Карабаха

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Армения согласна с подходами России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«По Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что карабахский конфликт когда-то надо завершать.

Российский лидер также выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования ситуации.

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