Пашинян заявил, что Армения согласна с подходами России к ситуации вокруг Карабаха
«По Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что карабахский конфликт когда-то надо завершать.
Российский лидер также выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования ситуации.