Путин: карабахский конфликт когда-то надо завершать

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал ситуацию в Карабахе.

«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем», — сказал российский лидер.

Путин также выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования ситуации.