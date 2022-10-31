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Путин: карабахский конфликт когда-то надо завершать

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал ситуацию в Карабахе.
Путин: карабахский конфликт когда-то надо завершать
  • kremlin.ru

«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем», — сказал российский лидер.

Путин также выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования ситуации.

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