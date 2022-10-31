Times: экс-глава MI6 заявил об опасности программы Pegasus после взлома телефона Трасс

На фоне сообщений о взломе личного телефона бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс экс-глава британской спецслужбы MI6 Алекс Янгер предупредил, что все устройства, подключённые к интернету, могут быть взломаны с помощью шпионской программы Pegasus.

AP

© Alastair Grant