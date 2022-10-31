Узнать больше

Times: экс-глава MI6 заявил об опасности программы Pegasus после взлома телефона Трасс

Короткая ссылка
На фоне сообщений о взломе личного телефона бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс экс-глава британской спецслужбы MI6 Алекс Янгер предупредил, что все устройства, подключённые к интернету, могут быть взломаны с помощью шпионской программы Pegasus.
Times: экс-глава MI6 заявил об опасности программы Pegasus после взлома телефона Трасс
  • AP
  • © Alastair Grant

Об этом пишет издание The Times.

По его мнению, британские министры «не уделяют достаточного внимания безопасности, им необходимо преподавать уроки кибербезопасности».

Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс летом взломали хакеры.

В 2021 году газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

По данным СМИ, программа использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить