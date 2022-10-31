Times: экс-глава MI6 заявил об опасности программы Pegasus после взлома телефона Трасс
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- © Alastair Grant
Об этом пишет издание The Times.
По его мнению, британские министры «не уделяют достаточного внимания безопасности, им необходимо преподавать уроки кибербезопасности».
Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс летом взломали хакеры.
В 2021 году газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.
По данным СМИ, программа использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.