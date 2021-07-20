Le Monde: телефон Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus

Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

Как пишет Le Monde, один из телефонов Макрона был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью системы Pegasus.

«Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда (в 2019 году) правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами», — пишет издание.

В Елисейском дворце отметили, что «если факты подтвердятся, то они очень серьёзны».

Ранее СМИ сообщили о том, что израильская программа Pegasus использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.