Le Monde: телефон Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus

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Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.
Le Monde: телефон Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus
  • Reuters

Как пишет Le Monde, один из телефонов Макрона был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью системы Pegasus.

«Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда (в 2019 году) правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами», — пишет издание.

В Елисейском дворце отметили, что «если факты подтвердятся, то они очень серьёзны».

Ранее СМИ сообщили о том, что израильская программа Pegasus использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

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