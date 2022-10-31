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The Irish Examiner: помощь украинским беженцам вредит туристической сфере Ирландии

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Помощь беженцам с Украины, которая, в частности, заключается в предоставлении отелей для их размещения, наносит вред туристической сфере Ирландии. Об этом пишет The Irish Examiner.

В частности, в одном из графств страны в местных гостиницах и отелях для размещения украинских беженцев было выделено 3741 место.

Результатом этого, пишет издание, стало сокращение возможностей туристической сферы на 40%.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.

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