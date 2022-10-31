Узнать больше

The Hill: США могут столкнуться с большими трудностями в случае новых санкций против России

Короткая ссылка
Профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill выразил уверенность, что Соединённые Штаты введением новых санкций в отношении России столкнутся с большими трудностями.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Белом доме изучают возможность ввести полный запрет на российский алюминий.

По мнению Буша, данная рестрикция принесёт больший вред Вашингтону, а не Москве.

«Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы», — объяснил обозреватель.

Буш отметил невыгодность подобных антироссийских санкций для США, поскольку американская промышленность каждый год потребляет приблизительно 15% российского алюминия.

Ранее чешское представительство в ЕС сообщило, что Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить