The Hill: США могут столкнуться с большими трудностями в случае новых санкций против России
Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Белом доме изучают возможность ввести полный запрет на российский алюминий.
По мнению Буша, данная рестрикция принесёт больший вред Вашингтону, а не Москве.
«Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы», — объяснил обозреватель.
Буш отметил невыгодность подобных антироссийских санкций для США, поскольку американская промышленность каждый год потребляет приблизительно 15% российского алюминия.
Ранее чешское представительство в ЕС сообщило, что Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика.