The Hill: США могут столкнуться с большими трудностями в случае новых санкций против России

Профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill выразил уверенность, что Соединённые Штаты введением новых санкций в отношении России столкнутся с большими трудностями.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Белом доме изучают возможность ввести полный запрет на российский алюминий.

По мнению Буша, данная рестрикция принесёт больший вред Вашингтону, а не Москве.

«Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы», — объяснил обозреватель.

Буш отметил невыгодность подобных антироссийских санкций для США, поскольку американская промышленность каждый год потребляет приблизительно 15% российского алюминия.

Ранее чешское представительство в ЕС сообщило, что Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика.