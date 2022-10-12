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Bloomberg: США рассматривают введение полного запрета на алюминий из России

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В Белом доме изучают возможность ввести полный запрет на российский алюминий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США рассматривают введение полного запрета на алюминий из России
  • РИА Новости

Отмечается, что администрация президента США рассматривает три возможных сценария: полный запрет, повышение тарифов до уровня, который приведёт к запрету, или объявление санкций против компании United Co. Rusal International, которая производит металл.

«Соответствующий шаг будет иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах поспешить найти замену металлу», — пишет Bloomberg.

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на прошлой неделе поднялась до $2400 за тонну впервые с 31 августа.

Ранее чешское представительство в ЕС сообщило, что Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика.

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