Обозреватель Le Figaro Жольм допустил прекращение военной помощи Киеву со стороны США

После промежуточных выборов в конгресс Вашингтон может пересмотреть политику военной помощи в отношении Киева, заявил обозреватель Le Figaro Адриен Жольм.

«К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов», — заявил он.

Жольм отметил, что в случае победы республиканцев на выборах поддержка Киеву окажется под вопросом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.