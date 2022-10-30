Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Сеуле

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу Южной Кореи и семьям погибших в давке в Сеуле.

«Генеральный секретарь глубоко опечален трагическим инцидентом... Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Республики Корея и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте официального заявления.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле возросло до 154.

По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.

Россияне принесли цветы к посольству Южной Кореи в Москве после сообщений о трагедии.