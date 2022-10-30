Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Сеуле
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«Генеральный секретарь глубоко опечален трагическим инцидентом... Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Республики Корея и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте официального заявления.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле возросло до 154.
По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.
Россияне принесли цветы к посольству Южной Кореи в Москве после сообщений о трагедии.