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Россияне принесли цветы к посольству Южной Кореи в Москве

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Россияне принесли цветы к посольству Южной Кореи в Москве после сообщений о трагедии, в результате которой погибло более 150 человек.
Россияне принесли цветы к посольству Южной Кореи в Москве
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, в знак памяти о погибших москвичи принесли символизирующие в Корее траур белые хризантемы и красные розы.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле возросло до 154.

По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.

Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в ходе массовой давки в Сеуле.

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