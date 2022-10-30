Россияне принесли цветы к посольству Южной Кореи в Москве
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Как сообщает РИА Новости, в знак памяти о погибших москвичи принесли символизирующие в Корее траур белые хризантемы и красные розы.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле возросло до 154.
По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.
Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в ходе массовой давки в Сеуле.