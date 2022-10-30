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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией в Сеуле

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

«С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур», — сказал южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль также пообещал расследовать причины трагедии и не допустить повторения подобной ситуации в будущем.

Кроме того, он заверил в обеспечении надлежащим лечением всех пострадавших.

Ранее стало известно, что число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 149.

Среди погибших числятся два иностранных гражданина.

Ещё 270 человек числятся пропавшими без вести.

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