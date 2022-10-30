Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией в Сеуле
Об этом информирует агентство «Рёнхап».
«С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур», — сказал южнокорейский лидер.
Юн Сок Ёль также пообещал расследовать причины трагедии и не допустить повторения подобной ситуации в будущем.
Кроме того, он заверил в обеспечении надлежащим лечением всех пострадавших.
Ранее стало известно, что число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 149.
Среди погибших числятся два иностранных гражданина.
Ещё 270 человек числятся пропавшими без вести.