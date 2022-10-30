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NI: США могут начать переговоры с Россией в случае поражения демократов на выборах

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Соединённые Штаты могут начать переговоры с Россией в случае поражения Демократической партии на выборах в конгресс.
NI: США могут начать переговоры с Россией в случае поражения демократов на выборах
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Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

Таким образом он прокомментировал высказывание лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах в конгресс республиканцы пересмотрят размеры помощи Украине.

«Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш», — заявил Маккарти.

Он также выразил обеспокоенность, что отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта «приближает мир к ядерному конфликту».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

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