Соединённые Штаты могут начать переговоры с Россией в случае поражения Демократической партии на выборах в конгресс.

Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

Таким образом он прокомментировал высказывание лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах в конгресс республиканцы пересмотрят размеры помощи Украине.

«Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш», — заявил Маккарти.

Он также выразил обеспокоенность, что отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта «приближает мир к ядерному конфликту».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.