Aktuálně.cz: дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией в школах Чехии
«В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю», — говорится в материале.
В частности, уточнил автор материала, украинские беженцы сталкиваются с насмешками и «плевками в тетрадь».
Кроме того, издание приводит историю, которая произошла в чешском городе Лазне-Белоград. Там ученики второго класса включили российский гимн, когда их одноклассница с Украины вошла в класс.
Отмечается, что такие истории происходят «нередко».
Ранее беженка с Украины обвинила приютившую её гражданку Великобритании в рабстве после того, как она попросила свою гостью больше не помогать ей с домашними хлопотами.