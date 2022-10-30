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Aktuálně.cz: дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией в школах Чехии

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В Чехии дети беженцев с Украины сталкиваются с дискриминацией в некоторых школах, поскольку «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе». Об этом пишет издание Aktuálně.cz.

«В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю», — говорится в материале.

В частности, уточнил автор материала, украинские беженцы сталкиваются с насмешками и «плевками в тетрадь».

Кроме того, издание приводит историю, которая произошла в чешском городе Лазне-Белоград. Там ученики второго класса включили российский гимн, когда их одноклассница с Украины вошла в класс.

Отмечается, что такие истории происходят «нередко».

Ранее беженка с Украины обвинила приютившую её гражданку Великобритании в рабстве после того, как она попросила свою гостью больше не помогать ей с домашними хлопотами.

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