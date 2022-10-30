Байден назвал «возмутительным» решение России о приостановке участия в зерновой сделке

Президент США Джо Байден, комментируя в эфире Fox News решение России о приостановке участия в зерновой сделке на неопределённый срок, назвал его «возмутительным».

«Это просто возмутительно», — приводит его слова РИА Новости.

Американский лидер добавил, что не видит причин для такого решения.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.