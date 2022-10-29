Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский президент Джо Байден примет участие в саммите G20, посетив перед этим Египет и Камбоджу.

«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», — цитирует её РИА Новости.

Жан-Пьер уточнила, что перед саммитом Байден примет участие в климатической конференции ООН, которая пройдёт на египетском курорте Шарм эш-Шейх, а также посетит ежегодный саммит США-АСЕАН в столице Камбоджи Пномпень.

Отмечается, что темами контактов президента США с коллегами по G20 станут изменение климата, глобальные последствия конфликта на Украине, а также приоритеты, значимые для восстановления мировой экономики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.