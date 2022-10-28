Блинкен заявил, что Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20
«Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим», — рассказал Блинкен в интервью CBC.
По его словам, Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20.
Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес сообщил, что пока не получено ни одного отказа от мировых лидеров участвовать в саммите «группы двадцати» (G20).
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индонезии.
Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали