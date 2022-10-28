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Блинкен заявил, что Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20

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Американский президент Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонези, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим», — рассказал Блинкен в интервью CBC.

По его словам, Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес сообщил, что пока не получено ни одного отказа от мировых лидеров участвовать в саммите «группы двадцати» (G20).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индонезии.

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали

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