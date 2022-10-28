В ООН заявили, что не отслеживают сделки по российским удобрениям

В ООН содействуют снятию ограничений для экспорта российских удобрений, но не имеют механизма отслеживания сделок по их продаже, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что на вопрос о количестве вывезенных в рамках продуктовой инициативы российских удобрений сложно ответить, так как в содействии торговле участвуют коммерческие структуры.

«Поэтому мы не следим за каждой продажей. Мы пытаемся устранить блоки, которые существуют в определённых областях, но у нас нет механизма мониторинга», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Представитель Генсека ООН переадресовал вопросы странам — получателям российских удобрений и российским властям.

Ранее в МИД России заявили, что удобрения России для бедных стран заблокированы на европейских складах.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.

В ООН призвали обеспечить доступ российских удобрений к мировым рынкам.