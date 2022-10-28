Узнать больше

Гендиректор МАГАТЭ назвал недостаточным прогресс по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Короткая ссылка
Темпы создания зоны защиты вокруг Запорожской АЭС недостаточно быстрые, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ назвал недостаточным прогресс по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
  • © AP Photo

«Прогресс был медленным, я очень расстроен этим. Потому что для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции само собой разумеющееся, как и всё остальное. Как можно, ради бога, обстреливать атомную станцию», — цитирует его РИА Новости.

Он также сообщил, что снова хочет посетить Россию и Украину для обсуждения создания зоны безопасности.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь отключилось, объект получает электричество через резервную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить