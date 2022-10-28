Гендиректор МАГАТЭ назвал недостаточным прогресс по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Темпы создания зоны защиты вокруг Запорожской АЭС недостаточно быстрые, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Прогресс был медленным, я очень расстроен этим. Потому что для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции само собой разумеющееся, как и всё остальное. Как можно, ради бога, обстреливать атомную станцию», — цитирует его РИА Новости.

Он также сообщил, что снова хочет посетить Россию и Украину для обсуждения создания зоны безопасности.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь отключилось, объект получает электричество через резервную систему.