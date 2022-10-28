Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что снова хочет посетить Россию и Украину для обсуждения ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси изъявил желание нанести повторные визиты в Россию и на Украину, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«Конечно, конечно! Мне кажется, они в целом открыты тому, чтобы видеть меня и работать со мной. Надеюсь, что мне удастся добиться прогресса с зоной», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, следует ли трактовать его недавние высказывания по теме ЗАЭС как желание вновь отправиться на переговоры.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь отключилось, объект получает электричество через резервную систему.

Гросси выразил надежду, что процесс создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС займёт несколько дней.