Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что снова хочет посетить Россию и Украину для обсуждения ЗАЭС
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«Конечно, конечно! Мне кажется, они в целом открыты тому, чтобы видеть меня и работать со мной. Надеюсь, что мне удастся добиться прогресса с зоной», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, следует ли трактовать его недавние высказывания по теме ЗАЭС как желание вновь отправиться на переговоры.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь отключилось, объект получает электричество через резервную систему.
Гросси выразил надежду, что процесс создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС займёт несколько дней.