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Премьер Польши Моравецкий: лидеры некоторых стран ЕС допускают поражение Украины

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева.
Премьер Польши Моравецкий: лидеры некоторых стран ЕС допускают поражение Украины
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом сообщила Rzeczpospolita.

По словам Моравецкого, у него сложилось впечатление, что главы некоторых государств — членов Евросоюза «предпочли бы, чтобы всё оставалось по-старому».

«Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — заявил Моравецкий.

При этом он не стал уточнять, о ком идёт речь.

Ранее Моравецкий сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине около 1% ВВП страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти надеются на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и других стран.

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