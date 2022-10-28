Премьер Польши Моравецкий: лидеры некоторых стран ЕС допускают поражение Украины
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
Об этом сообщила Rzeczpospolita.
По словам Моравецкого, у него сложилось впечатление, что главы некоторых государств — членов Евросоюза «предпочли бы, чтобы всё оставалось по-старому».
«Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — заявил Моравецкий.
При этом он не стал уточнять, о ком идёт речь.
Ранее Моравецкий сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине около 1% ВВП страны.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти надеются на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и других стран.