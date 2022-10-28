Премьер Польши Моравецкий: лидеры некоторых стран ЕС допускают поражение Украины

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева.

Об этом сообщила Rzeczpospolita.

По словам Моравецкого, у него сложилось впечатление, что главы некоторых государств — членов Евросоюза «предпочли бы, чтобы всё оставалось по-старому».

«Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — заявил Моравецкий.

При этом он не стал уточнять, о ком идёт речь.

Ранее Моравецкий сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине около 1% ВВП страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти надеются на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и других стран.