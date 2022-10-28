Ведущий Fox News Карлсон: «религиозная война» Байдена на Украине вредит экономике США

Администрация Джо Байдена ведёт «джихад» против России на Украине, пытаясь «уничтожить православную страну» с традиционными ценностями, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, такая война американского президента вредит самому Западу и США, в частности, где может «закончиться дизельное топливо».

Как отметил журналист, на текущей неделе конгрессмен от Мэриленда Джейми Раскин заявил, что «Россия — православная христианская страна с традиционными социальными ценностями, поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придётся заплатить».

«Так что это не обычная война, это джихад. Джейми Раскин заявил об этом во всеуслышание, но многие в Вашингтоне согласны с ним. Они хотят увидеть тенденции к мировой войне, и немедленно», — сказал Карлсон.

Он добавил, что из-за «религиозной войны администрации Байдена на Украине» в США «скоро закончится дизельное топливо».

«По данным Управления по энергетической информации, к понедельнику на неделе, на которой будет День Благодарения, что через 25 дней, дизельное топливо закончится», — подытожил ведущий, слова которого приводит ИноТВ.

Ранее опрос ABC News/Ipsos, проведённый менее чем за три недели до промежуточных выборов в США, показал, что избиратели доверяют республиканцам больше, чем демократам по важнейшим вопросам, включая экономику.