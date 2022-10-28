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Экс-сотрудник ЦРУ: речь Путина на «Валдае» показала, что он далеко не в отчаянии

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Президент России Владимир Путин, выступивший на форуме «Валдай», явно «не находится в отчаянии», как хотелось бы думать западным странам, отметил в эфире CNN бывший глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Дуглас Ланден.
Экс-сотрудник ЦРУ: речь Путина на «Валдае» показала, что он далеко не в отчаянии
  • AP
  • © Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool

Бывший сотрудник ЦРУ выразил мнение, что российский президент «сыграл на внутренних политических проблемах» стран Запада.

«Из сегодняшнего его выступления я вынес то, что он не в таком отчаянии, в котором, нам хотелось бы думать, он находится, учитывая надвигающиеся выборы, экономический кризис, нависающие проблемы с энергетикой в Европе. И зима грядёт», — сказал Ланден, слова которого приводит ИноТВ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.

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