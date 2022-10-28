Экс-сотрудник ЦРУ: речь Путина на «Валдае» показала, что он далеко не в отчаянии
- AP
- © Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool
Бывший сотрудник ЦРУ выразил мнение, что российский президент «сыграл на внутренних политических проблемах» стран Запада.
«Из сегодняшнего его выступления я вынес то, что он не в таком отчаянии, в котором, нам хотелось бы думать, он находится, учитывая надвигающиеся выборы, экономический кризис, нависающие проблемы с энергетикой в Европе. И зима грядёт», — сказал Ланден, слова которого приводит ИноТВ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.