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Генсек Столтенберг: США будут помогать Украине вне зависимости от итогов выборов в ноябре

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США помощь Киеву будет продолжена.
Генсек Столтенберг: США будут помогать Украине вне зависимости от итогов выборов в ноябре
  • AP

«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — сказал Столтенберг в интервью Politico.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

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