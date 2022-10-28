Генсек Столтенберг: США будут помогать Украине вне зависимости от итогов выборов в ноябре

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США помощь Киеву будет продолжена.

«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — сказал Столтенберг в интервью Politico.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.