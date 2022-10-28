Госдеп: США и Россия согласовывают встречу для обсуждения возобновления инспекций по СНВ-3

Представители России и Соединённых Штатов согласовывают сроки встречи с целью обсуждения возможности возобновления инспекционной деятельности в рамках СНВ-3.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы сейчас изучаем даты, чтобы встретиться с россиянами и обсудить возобновление инспекций», — цитирует её ТАСС.

Дженкинс подчеркнула приверженность США продолжению имплементации ДСНВ.

В августе замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.