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Путин заявил, что власти США могут дать Киеву сигнал для решения конфликта на Украине

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Власти Соединённых Штатов имеют решающее слово в разрешении ситуации вокруг Украины, Вашингтон может дать Киеву сигнал для поисков путей выхода из конфликта с помощью дипломатии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что власти США могут дать Киеву сигнал для решения конфликта на Украине
  • AP
  • © Pavel Barykin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём», — приводит РИА Новости его слова на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее российский президент заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

Также Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.

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