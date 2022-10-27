Путин заявил, что власти США могут дать Киеву сигнал для решения конфликта на Украине

Власти Соединённых Штатов имеют решающее слово в разрешении ситуации вокруг Украины, Вашингтон может дать Киеву сигнал для поисков путей выхода из конфликта с помощью дипломатии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём», — приводит РИА Новости его слова на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее российский президент заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

Также Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.