Путин заявил, что власти США могут дать Киеву сигнал для решения конфликта на Украине
- AP
- © Pavel Barykin, Sputnik, Kremlin Pool Photo
«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём», — приводит РИА Новости его слова на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее российский президент заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.
Также Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.