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Путин согласился, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной

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Российский президент Владимир Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.
Путин согласился, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

Глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, можно ли конфликт на Украине назвать гражданской войной между одним народом.

«Отчасти да», — сказал он. 

Он заявил, что народ в России и на Украине оказался, к сожалению, в разных странах в силу ряда причин.

Также Путин заявил, что Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.

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