Путин согласился, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной

Российский президент Владимир Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.

Глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, можно ли конфликт на Украине назвать гражданской войной между одним народом.

«Отчасти да», — сказал он.

Он заявил, что народ в России и на Украине оказался, к сожалению, в разных странах в силу ряда причин.

Также Путин заявил, что Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.