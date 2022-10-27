Путин согласился, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной
- AP
- © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool
Глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, можно ли конфликт на Украине назвать гражданской войной между одним народом.
«Отчасти да», — сказал он.
Он заявил, что народ в России и на Украине оказался, к сожалению, в разных странах в силу ряда причин.
Также Путин заявил, что Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.