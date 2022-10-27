Путин заявил, что визиты чиновников из США на Тайвань являются провокацией
- AP
- © Pavel Barykin, Sputnik, Kremlin Pool
«Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется», — рассказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин добавил, что посещение Тайваня американскими чиновниками воспринимается в России как провокация.
Ранее американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.
Китай выразил решительный протест США из-за заявлений Байдена по Тайваню.
Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.