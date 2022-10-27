Путин заявил, что визиты чиновников из США на Тайвань являются провокацией

Тайвань является неотъемлемой частью Китая, визиты чиновников из США на остров являются провокацией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется», — рассказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что посещение Тайваня американскими чиновниками воспринимается в России как провокация.

Ранее американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Китай выразил решительный протест США из-за заявлений Байдена по Тайваню.

Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.