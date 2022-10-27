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Песков: Путин не передавал спецпослание Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что он донесёт позицию российского коллеги Владимира Путина до Киева, но о каком-то специфическом послании речи не шло.
Песков: Путин не передавал спецпослание Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом Песков сообщил журналистам.

По его словам, Эмбало на встрече с президентом России «изъявил желание, сказал, что у него будут контакты и что он позицию Путина донесёт до украинской стороны».

«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что Путин подчеркнул, что подобное нежелание Киева вести переговоры и «отказ от уже согласованных пониманий произошли явно по указу Вашингтона, это совершенно очевидно».

Ранее президент Гвинеи-Бисау в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве передал ему послание Путина о готовности к переговорам.

Президент России ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

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