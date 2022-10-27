NI: позиция Австралии по Западному Иерусалиму подрывает единство Запада

Отказ Австралии признавать Западный Иерусалим столицей Израиля подрывает единство Запада против России.

Такое мнение выразил обозреватель National Interest Майкл Рубин.

Он отметил, что отмена признания свидетельствует о готовности Канберры продолжить пересмотр политики в этом вопросе и возможности признания палестинской государственности, что в перспективе обосновало бы логику признания Россией Абхазии, Южной Осетии и республик Донбасса.

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина», — заявил Рубин.

Ранее стало известно, что в Белом доме выразили «глубокое разочарование» в связи с высказыванием Аббаса об утрате доверия к США.