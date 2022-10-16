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В Белом доме остались разочарованы высказываниями лидера Палестины об утрате доверия к США

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В Белом доме выразили «глубокое разочарование» в связи с высказыванием лидера Палестины Махмуда Аббаса об утрате доверия к США.

«Белый дом глубоко разочарован тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена», — сообщает Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности страны.

Палестинский лидер также отметил, что Вашингтон не может быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем.

При этом в США утверждают, что Россия не является достойным кандидатом на роль посредника в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность всплеском насилия в зоне конфликта Израиля и Палестины.

Российская сторона также заявила о необходимости отказаться от действий, которые могут сорвать достигнутые 7 августа договорённости о режиме тишины.

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