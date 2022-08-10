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МИД России выразил обеспокоенность всплеском насилия в зоне конфликта Израиля и Палестины

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В России обеспокоены эскалацией насилия в зоне палестино-израильского конфликта, Москва призывает все стороны проявлять сдержанность. Об этом заявили в российском МИД.
МИД России выразил обеспокоенность всплеском насилия в зоне конфликта Израиля и Палестины
  • globallookpress.com

«В Москве серьёзно обеспокоены новым всплеском насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность», — говорится в тексте.

Российская сторона также заявила о необходимости отказаться от действий, которые могут сорвать достигнутые 7 августа договорённости о режиме тишины.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал решение прекратить огонь в секторе Газа и призвал все стороны соблюдать режим тишины.

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