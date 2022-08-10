МИД России выразил обеспокоенность всплеском насилия в зоне конфликта Израиля и Палестины

В России обеспокоены эскалацией насилия в зоне палестино-израильского конфликта, Москва призывает все стороны проявлять сдержанность. Об этом заявили в российском МИД.

«В Москве серьёзно обеспокоены новым всплеском насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность», — говорится в тексте.

Российская сторона также заявила о необходимости отказаться от действий, которые могут сорвать достигнутые 7 августа договорённости о режиме тишины.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал решение прекратить огонь в секторе Газа и призвал все стороны соблюдать режим тишины.