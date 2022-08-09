Путин провёл телефонный разговор с президентом Израиля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

«Мы совсем скоро дадим сообщение по международному телефонному разговору. Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.

В МИД России выразили серьёзную обеспокоенность новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта.