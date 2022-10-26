Макрон предупредил жителей Франции о росте цен на электроэнергию в 2023 году

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 предупредил французов о росте цен на электроэнергию в следующем году на 15%.

«Конфликт в Европе вызвал многочисленные последствия в области энергетики и привёл к росту цен... Мы должны вместе пройти эту бурю, защищая самые уязвимые слои населения», — цитирует его ТАСС.

Глава государства пообещал, что власти окажут помощь наиболее нуждающимся, в том числе студентам.

«В результате помощи семьям цена на газ и электричество вырастет в начале следующего года только на 15%, а не на 100%, как это обусловливают цены на рынке», — пояснил Макрон.

Он добавил, что из-за кризиса доходы Франции упали на €85 млрд.

Ранее глава Минэкономики Франции пообещал принять меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2 признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году.