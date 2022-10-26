Гросси заявил, что оптимистично настроен на шансы установить безопасную зону вокруг ЗАЭС
- AP
«Я оптимистично настроен. На мой взгляд, это очень важно», — цитирует его РИА Новости.
Гросси напомнил о переговорах по теме с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Гендиректор МАГАТЭ выразил уверенность в том, что обе страны едины во мнении о необходимости обеспечить безопасность АЭС.
«Несмотря на различия, которые являются очевидными с учётом вооружённого конфликта между странами, я считаю, существует и общий знаменатель — что станцию необходимо защитить», — сказал он.
Ранее Гросси заявлял, что соглашение о зоне безопасности у ЗАЭС может быть заключено до конца года.
Гендиректор МАГАТЭ также сообщил о намерении запросить у Совбеза ООН создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.