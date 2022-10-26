Гросси заявил о намерении запросить у Совбеза ООН создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении запросить 27 октября у Совбеза ООН создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Об этом он сказал, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне.

«Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гросси заявлял, что соглашение о зоне безопасности у ЗАЭС может быть заключено до конца года.