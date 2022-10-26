На Украине выразили обеспокоенность заявлениями США о возможном прекращении помощи Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность заявлениями американских политиков о возможном прекращении неограниченной помощи Киеву.

«Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем их несправедливыми. Но я думаю, мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками и помощь Украине не будет урезана», — сказал он в комментарии Axios.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.