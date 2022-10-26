Командующий ВМС Дании рассказал, почему расследование по Nord Stream держат в секрете
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«Причина (скрытности. — RT) заключается в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях», — сказал он.
По словам датского военачальника, маловероятно, что какая-либо из стран сделает заявление по теме расследования до тех пор, пока не будет обладать неопровержимыми доказательствами.
Кристофферсен добавил, что опубликование разрозненных результатов приведёт к «неконструктивным реакциям».
ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.
По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы могли быть вызваны саботажем.
Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».