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Командующий ВМС Дании рассказал, почему расследование по Nord Stream держат в секрете

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Командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен в комментарии The New York Times рассказал, почему Дания, Швеция и ФРГ не оглашают результаты расследования ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Командующий ВМС Дании рассказал, почему расследование по Nord Stream держат в секрете
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«Причина (скрытности. — RT) заключается в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях», — сказал он.

По словам датского военачальника, маловероятно, что какая-либо из стран сделает заявление по теме расследования до тех пор, пока не будет обладать неопровержимыми доказательствами.

Кристофферсен добавил, что опубликование разрозненных результатов приведёт к «неконструктивным реакциям».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы могли быть вызваны саботажем.

Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».

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